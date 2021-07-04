Зеленский отреагировал на разгромное поражение Украины в 1/4 финала Евро-2020

Президент Владимир Зеленский отреагировал на разгромное поражение сборной Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020. Он заявил, что от результата "больно, но не стыдно".

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "ни одно поражение не сломает Украину". Гарант обратил внимание, что "желто-синие" оказались среди 8 сильнейших команд Европы на этом турнире, в то время как Франция, Германия, Нидерланды и Португалия до этой стадии дойти не смогли.

"Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди!" – написал Зеленский. Он выразил веру в то, что украинцы попадут на чемпионат мира в 2022 году и покажут там такую же достойную игру.

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Также президент обратил внимание на мощную поддержку футболистов со стороны украинских болельщиков: "Все это время мы были одной командой. Все это время – действительно единая Украина!"

Президент активно поддерживал украинскую сборную на протяжении всего чемпионата Европы. В матчах плей-офф он даже общался с футболистами и тренерами по видеосвязи и отмечал, что "желто-синим" под силу бороться с сильнейшими сборными континента.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Англия после победы над украинцами сыграет с Данией, которая победила Чехию. Также в 1/2 финала сыграют Италия против Испании. Финал Евро-2020 состоится 11 июля.

Также предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Украины с Англией.