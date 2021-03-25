Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией в отборе на ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов нашей национальной команды с позитивным результатом в первом туре отбора на ЧМ-2022.

Глава государства считает, что ничья с Францией является очень неплохим счетом.

"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad (неплохо – англ). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!" – написал Зеленский у себя в Twitter.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad 💪💪💪 Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом. но матч был очень непростым.