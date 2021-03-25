Зеленський відреагував на нічию України з Францією у відборі на ЧС-2022

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів нашої національної команди з позитивним результатом в першому турі відбору на ЧС-2022.

Глава держави вважає, що нічия з Францією є дуже непоганим рахунком.

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – англ). Вітаю команду і тренера з крутим результатом, здобутим незважаючи на солідні кадрові втрати. Вперед, Україно!" – написав Зеленський у себе в Twitter.

Нічия на віїзді з чемпіонамі світу – not bad 💪💪💪 Вітаю команду й тренера з крутимо результатом, здобути несмотря на солідні кадрові Втрата! Вперед, Україно! ⚽ - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2 021

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.