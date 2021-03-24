Франция – Украина: видео голов отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу спасла ничью в гостевом матче с командой Франции в первом туре отбора на ЧМ-2022.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Счет был открыт уже на 19-й минуте. Антуан Гризманн сотворил настоящий шедевр, который Бущан не смог отбить.

Франция – Украина 1:1

Гол: 1:0 – 19 Гризманн.

1:1 – 57 Сидорчук.

Франция – Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман, Жиру, Мбаппе, Гризманн.

Украина – Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко, Сидорчук, Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук.

Предупреждение: Павар (30).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между Украиной и Францией состоялась в октябре 2020-го. Тогда на "Стад де Франс" подопечные Андрея Шевченко были разгромлены со счетом 7:1. Это стало крупнейшим поражением нашей сборной в истории.