"Заря" проиграла в историческом матче Лиги конференций, пропустив 2 гола за минуту

Луганская "Заря" потерпела поражение в 1-м туре группового этапа Лиги конференций – новом турнире УЕФА, матчи которого 16 сентября стали первыми в истории. Встреча в Норвегии против местного "Буде-Глимт" завершилась со счетом 3:1.

Игра началась в неспешном темпе, с небольшим преимуществом хозяев. Норвежцы перепасовывались в центральной части поля, сделав акцент на острых вертикальных передачах. Несколько таких прострелов смогли найти адресатов в штрафной луганчан, но до ударов дело не дошло.

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К середине украинцы выровняли процент владения мячом. Подопечным Скрипника удалось создать несколько полумоментов, которые не сильно напрягли голкипера Никиты Хайкина.

Норвегия старалась сыграть как можно оригинальнее, вместо элементарных навесов пытаясь пробиться низом. Такая изобретательность "Буде" часто играла в пользу "Зари"

Украинцы за весь тайм так и не смогли ни разу попасть в створ ворот.

Развязка наступила после перерыва. После бездарной игры защитников, норвежские футболисты с интервалом в минуту вкатили луганчанам два гола.

Третий мяч был забит на 60-й минуте.

На 90-й минуте футболисты из Луганска смогли забить гол престижа.

В следующем туре "Заря" сыграет 30 сентября с римской "Ромой".

Напомним, что накануне в Лиге чемпионов свои поединки провели "Динамо" и "Шахтер". Киевляне сыграли вничью с "Бефникой", а "Шахтер" сенсационно уступил в Молдове местному "Шерифу".