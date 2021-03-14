"Заря" – "Динамо": онлайн-видеотрансляция главного матча 18-го тура УПЛ

Луганская "Заря" в центральном поединке 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) принимает киевское "Динамо".

Поединок проходит в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн-видеотрансляцию матча.

Для команд встреча 14 марта станет 48-й в УПЛ. До этого 30 раз победу праздновала столичная команда. Пять поединков выиграла "Заря". Крупнейшая победа клуба из Луганска над киевлянами была зафиксирована в ноябре 2013 года (2:0).

"Динамо" побеждало соперника с востока Украины с максимальным счетом 5:0. Это случилось в феврале 2019 года. Тогда дублями отметились Шапаренко и Вербич. Еще один мяч забил Фран Соль.

В текущем розыгрыше команды разделяет одна позиция в турнирной таблице. "Динамо" лидирует (40 очков). "Заря" расположилась на 3-й строчке (32).

В прошлом туре "Заря" разгромило "Львов"(4:0), а "Динамо" уверенно переиграло "Минай" (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне поездки киевлян в Запорожье, стало известно о скандальной ситуации с одним из легионеров "бело-синих".