Луческу снял легионера "Динамо" за 5 минут до отправки на матч с "Зарей"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу снял датского легионера команды Миккеля Дуэлунда с поездки на игру с "Зарей" за 5 минут до отправления, сообщил председатель Ассоциации футболистов Украины (АФУ) Олег Печерный в интервью 1927.kiev.ua .

По информации Печерного, когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч.

"Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде", – заявил Печерный.

Глава АФУ потребовал у Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту.

"У Миккеля действующий контракт с "Динамо", над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского "Динамо", – подытожил Печерный.

В одном из своих интервью датчанин признался, что работать под руководством Мистера крайне непросто.

Миккель пришел в "Динамо" летом 2018 года, но с тех пор сыграл за команду только 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный матч 18-го тура "Заря" – "Динамо" начнется в 17:00 в воскресенье, 14 марта. Стало известно, какой телеканал покажет игру.