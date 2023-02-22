Знаменитый украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на выступление президента России Владимира Путина на митинге-концерте в "Лужниках". Нападающий "Райо Махадаонда" не смог сдержать эмоций от увиденного.

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Роман назвал "шабаш" в Москве "пиром во время чумы".

"Загнали на стадион рабов, выдали им тряпки цвета флага руzzни. "Счастливые" морды. Крики. Аплодисменты. Старый маразматик вышел на сцену. Произнес свои влажные фантазии и уехал домой", – написал экс-игрок сборной Украины в своем Telegram-канале.

Прокомментировал Зозуля и "трогательный момент", когда организаторы вытащили на сцену якобы девочку из Мариуполя, которая должна была поблагодарить "дядю Юру" за спасение, но в итоге забыла текст.

"А дальше вышел урод, которого они называют "ангелом", и кучка детей. Просто посмотрите видео: девочка даже не запомнила то, что ей нужно было говорить, и как "благодарить" за спасение орка. Ну это же цирк. Глядя на то, как дети обнимают эту сволочь, можно увидеть, что даже им стыдно", – отметил Зозуля.

Роман не удивлен, что как только Путин уехал, то вся массовка разбежалась.

"Наверняка плохо кормили или платили. Потому что "концерт" только начался. Но свою картинку они получили. Картинку стада рабов и идиотов", – подытожил Зозуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов разнес поступок Z-патриотов на путинском шабаше. Во время действа на сцене появилась Ольга Кормухина, которая вместе с Дмитрием Харатьяном и Дмитрием Дюжевым исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".