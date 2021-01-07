"Ювентус" в зрелищном матче нанес "Милану" первое поражение в 27 играх. Видео

"Ювентус" одержал выездную победу над "Миланом" (3:1) в центральном матче 16-го тура итальянской Серии А.

Несмотря на небольшой стартовый натиск со стороны хозяев, именно туринский клуб открыл счет в поединке. Пауло Дибала отдал красивый пас пяткой на Федерико Кьезу, который воспользовался шансом, точно пробив в дальний угол. Перед перерывом "Милан" восстановил равенство на табло после техничного удара Давиде Калабрии в "девятку".

Во второй половине "Ювентус" не только вышел вперед, но еще и удвоил свое преимущество. Сначала Кьеза сделал дубль после еще одной передачи Дибалы, а затем Уэстон Маккенни оказался в нужное время в нужном месте и переправил мяч в сетку с линии вратарской.

Согласно информации на странице OptaPaolo в Twitter, это поражение стало для "Милана" первым в сезоне и первым в Серии А за 27 матчей. В последний раз "красно-черные" проигрывали 304 дня назад в поединке с "Дженоа".

Несмотря на неудачу, хозяева остались лидерами чемпионата Италии с 37 очками и опережают второй "Интер" на один пункт. "Ювентус" благодаря победе поднялся на четверту позицию с 30 баллами.

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