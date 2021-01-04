Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола – Goal.com

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству голов в официальных играх.

Такие данные приводит бразильская редакция портала Goal.com. Накануне португалец дважды отличился в матче чемпионата Италии с "Удинезе", который "старая сеньора" выиграла – 4:1. Как подсчитали статистики издания, теперь на счету Роналду 758 голов в официальных матчах. Это на один мяч больше, чем у "Короля футбола" Пеле.

При этом некоторые источники указывают, что наибольшее количество мячей (805) провел австро-чехословацкий форвард Йозеф Бицан. Однако по статистике журнала Placar, от которой отталкиваются ведущие аналитики, на счету Бицана всего 636 голов. Некоторые же статистики называют цифру в 759 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, на которого подписались 250 миллионов пользователей социальной сети Intsgram.