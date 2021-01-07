"Ювентус" у видовищному матчі завдав "Мілану" першої поразки в 27 іграх. Відео

"Ювентус" здобув виїзну перемогу над "Міланом" (3:1) в центральному матчі 16-го туру італійської Серії А.

Незважаючи на невеликий стартовий натиск з боку господарів, саме туринський клуб відкрив рахунок у поєдинку. Пауло Дібала віддав гарний пас п'ятою на Федеріко К'єзу, який скористався шансом, точно пробивши в дальній кут. Перед перервою "Мілан" відновив рівновагу на табло після технічного удару Давіда Калабрії в "дев'ятку".

У другій половині "Ювентус" не тільки вийшов вперед, але ще й подвоїв свою перевагу. Спочатку К'єза зробив дубль після ще однієї передачі Дібали, а потім Вестон Маккенні опинився в потрібний час у потрібному місці та переправив м'яч у сітку з лінії воротарського майданчика.

Згідно з інформацією на сторінці OptaPaolo в Twitter, ця поразка стала для "Мілана" першою в сезоні та першою в Серії А за 27 матчів. Востаннє "червоно-чорні" програвали 304 дні тому в поєдинку з "Дженоа".

Незважаючи на невдачу, господарі залишилися лідерами чемпіонату Італії з 37 очками і випереджають другий "Інтер" на один пункт. "Ювентус" завдяки перемозі піднявся на четверту позицію з 30 балами.

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