Пеле изменил профиль в Instagram после информации, что Роналду побил его рекорд

Легендарный бразилец Пеле необычным образом отреагировал на новости о том, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду побил его рекорд по количеству забитых голов.

"Король футбола" добавил в шапку своего профиля в Instagram надпись, что он является лучшим бомбардиром всех времен. Согласно информации на странице бразильца в социальной сети, на его счету 1283 гола за профессиональну карьеру.

Напомним, что Роналду сделал дубль в последнем матче чемпионата Италии против "Удинезе", который закончился победой "Ювентуса" с результатом 4:1. По подсчетам издания Goal.com, теперь у него 758 мячей в официальных поединках, что на один больше, чем у Пеле.

Некоторые другие источники считают австро-чехословацкого нападающего Йозефа Бицана лучшим бомбардиром в истории футбола с 805 голами, однако в журнале Placar, на статистику которого опираются ведущие аналитики мира, указано, что он забил 636 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за одну команду. Позже в бразильском "Сантосе" опровергли эту информацию.