Ярмоленко стал лучшим в матче АПЛ

Украинский хавбек лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые в сезоне сыграл больше одного тайма в английской Премьер-лиге (АПЛ).

31-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на поединок 16-го тура против "Саутгемптона" и был заменен на 72-й минуте.

Несмотря на полученное предупреждение на 67-й минуте, авторитетный статистический портал WhoScored дал нашему соотечественнику 6,8 балла, что стало лучшим показателем среди игроков атаки "Вест Хэма".

Встреча в итоге завершилась со счетом 0:0. В прошлом туре Ярмоленко провел 2-й тайм поединка с "Брайтоном" (2:2)

Последний раз Андрей выходил в старте на игру АПЛ 8 июля. Ярмоленко принял участие в 34-м туре АПЛ в матче с "Бернли" (0:1).

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 0:0 (0:0, 0:0)

Саутгемптон – Маккарти, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Стивенс, Дженепо (Армстронг, 78), Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс (Лонг, 58), Ингз.

Вест Хэм – Фабианьски, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Фредерикс, Форнальс, Райс, Лансини (Бенрахма, 60), Соучек, Ярмоленко (Боуэн, 72), Аллер (Антонио, 77).

Предупреждения: Бертран (40), Ярмоленко (67), Дженепо (72), Уокер-Питерс (76).

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации зарубежных СМИ Ярмоленко может продолжить карьеру в английском "Эвертоне".