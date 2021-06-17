Ярмоленко сделал заявление после матча с македонцами на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признал, что переиграть Северную Македонию в матче второго тура Евро-2020 было непросто. Однако он доволен счетом, который принес "желто-синим" первые очки на турнире.

"Чувство гордости переполняют меня. Рад за команду, рад за болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я всех поздравляю. Нужно теперь пару дней на восстановление. Спасибо огромное болельщикам. Мы ощущали их поддержку", – сказал Ярмоленко журналистам после победы.

Наша команда в перерыве готовилась к тому, что македонцы пойдут большими силами вперед, ведь проигрывали 0:2. "На чемпионате Европы легких игр не бывает. Сейчас только положительные эмоции. Рад, что нам удалось взять три очка", – резюмировал хавбек "Вест Хэма".

Видео дня

Ярмоленко стал автором первого гола в ворота Северной Македонии. После него точным ударом отличился Роман Яремчук. Они также записали на свой счет по одному мячу в игре с Нидерландами (2:3).

Видео голов поединка с македонцами можно посмотреть тут.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Следующую игру команда Андрея Шевченко проведет 21 июня против Австрии. В этом матче решится, пройдут ли украинцы в плей-офф чемпионата Европы.