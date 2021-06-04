Ярмоленко превзошел достижение легендарного Шовковского в сборной Украины

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Ярмоленко

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел свой 93-й матч в футболке национальной команды против Северной Ирландии (1:0). Это позволило ему обойти легендарного голкипера Александра Шовковского (92) по этому показателю.

На счету нашего соотечественника 36 игр в спаррингах, 28 – в квалификации к чемпионатам мира, 16 – в отборочных поединках на Евро, 7 – в Лиге наций и 6 – на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко празднует гол
Андрей Ярмоленко с мячом
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Наш соотечественник вышел на шестое место в списке гвардейцев сборной. Впереди него только вратарь "Шахтера" Андрей Пятов (96) и футболисты, уже закончившие карьеру: Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

Также в десятку входят полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка (86) и экс-форварды национальной команды Сергей Ребров (75) и Андрей Воронин (74).

Список гвардейцев сборной Украины

Стоит отметить, что Ярмоленко является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Украины с 38 голами. Его опережает только нынешний ее наставник Андрей Шевченко, на счету которого 48 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры национальной команды

Как сообщал OBOZREVATEL, наша национальная команда минимально обыграла Северную Ирландию во втором подготовительном матче перед Евро-2020. До этого украинцы на последних секундах ушли от поражения в игре с Бахрейном.

Сборная Украины по футболуОлег ГусевРуслан РотаньЕвгений КоноплянкаАнатолий ТимощукСергей РебровАндрей ВоронинАндрей ШевченкоАндрей ПятовАлександр ШовковскийАндрей Ярмоленко