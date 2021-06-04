Ярмоленко превзошел достижение легендарного Шовковского в сборной Украины

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел свой 93-й матч в футболке национальной команды против Северной Ирландии (1:0). Это позволило ему обойти легендарного голкипера Александра Шовковского (92) по этому показателю.

На счету нашего соотечественника 36 игр в спаррингах, 28 – в квалификации к чемпионатам мира, 16 – в отборочных поединках на Евро, 7 – в Лиге наций и 6 – на чемпионатах Европы.

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Наш соотечественник вышел на шестое место в списке гвардейцев сборной. Впереди него только вратарь "Шахтера" Андрей Пятов (96) и футболисты, уже закончившие карьеру: Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

Также в десятку входят полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка (86) и экс-форварды национальной команды Сергей Ребров (75) и Андрей Воронин (74).

Стоит отметить, что Ярмоленко является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Украины с 38 голами. Его опережает только нынешний ее наставник Андрей Шевченко, на счету которого 48 забитых мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша национальная команда минимально обыграла Северную Ирландию во втором подготовительном матче перед Евро-2020. До этого украинцы на последних секундах ушли от поражения в игре с Бахрейном.