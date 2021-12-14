Ярмоленко и Шапаренко стали мемом в России. Видео

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко стали героями мема в соцсетях. Их совместное видео с матча квалификации на чемпионат мира-2022 стало вирусным в сети.

В ролике, который опубликовал популярный российский Telegram-канал MDK, Ярмоленко и Шапаренко выступают в роли психолога и его клиента.

Андрей (клиент) якобы делится своими проблемами с доктором, а тот (Шапаренко) молча слушает, думая о чем то своем.

Отметим, что этот момент случился во время игры между сборными Украины и Боснии. В той игре Ярмоленко открыл счет на 15-й минуте.

Видео дня

На 77-й минуте Ахмедходжич сравнял счет, а на 82-й Андрея заменил Зубков.

Огорченный результатом, игрок "Вест Хэма" стал высказывать свое разочарование игроку "Динамо". Этот момент и попал в эфир телеканала "Футбол".

Напомним, что поединок так и завершился – 1:1.