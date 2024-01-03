'Ярик 'на измене'. Алиев показал лицо Ракицкого во время поездки в Донецкую область и вызвал бурную реакцию у болельщиков

Известный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий съездили в Донецкую область. Совместную фотографию 38-летний Алиев выложил у себя в Instagram.

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В кадре бывшие игроки сборной Украины позируют на фоне стелы на въезде в регион.

"Ярик на родной земле! Ты красавчик, брат", – подписал Александр снимок, спровоцировав под ним много отзывов.

В комментариях украинские болельщики обратили внимание на выражение лица Ракицкого. Некоторые отметили, что Ярослав напуган обстановкой.

""У Яріка трохи лице перелякане", "У Ярика бачок потік? А взагалі молодці", "Ярік "на ізмєнє", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, Ракицкий через неделю после начала полномасштабного вторжения покинул российский "Зенит" , в качестве причины назвав "тяжелую семейную ситуацию". В клуб из Санкт-Петербурга Ярослав перешел в январе 2019 года.

Из России вместо Украины Ракицкий отправился в Турцию, где заключил договор с "Аданой Демирспор", за который провел 9 матчей, отметившись результативной передачей.

16 января 2023-го Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Шахтером".

В июне прошлого года Александр Алиев заявлял, что именно он отговорил Ярослава от приезда в Украину. Якобы Ярик хотел приехать из Турции, вступить в ряды Вооруженных сил Украины и воевать против российских оккупантов.

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