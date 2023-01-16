Ракицкий вернулся в ''Шахтер'' и заговорил на украинском. Видео

Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с донецким "Шахтером". 33-летний центральный вернулся в клуб, воспитанником, которого он является и за который уже выступал 10 лет – с 2009-го по 2019-й год.

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Об этом говорится на официальном сайте донецкого "Шахтера". Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом Ракицкий на украинском обратился к болельщиком команды. "Я очень рад вернуться в "Шахтер", – сказал футболист.

После этого Ярослав поделился своими эмоциями от возвращения в стан "горняков". "Всегда мечтал вернуться в "Шахтер". Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только "Шахтеру". Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им. Я смотрел практически все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные парни, которые помогают – хороший баланс", – сказал игрок.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне футболист сборной Украины и "Шахтера" Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку. Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв перехода футболиста в его команду.

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