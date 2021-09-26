Яремчук провел фантастический матч за "Бенфику", сделав дубль. Видео

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук оформил дубль в поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Витории Гимараэш". 25-летний форвард вышел в стартовом составе и отметился на 30-й и 41-й минутах.

Вертонген отдал точную разрезающую передачу в центральную зону, Роман убежал от защитников, сблизился с голкипером и отправил круглый снаряд точно в сетку.

Спустя 11 минут Яремчук сделал дубль. Сперва Роман запрессинговал Беревковича, заставив того потерять мяч. Рафа Силва мастерски отдал в ноги украинскому партнеру и соперник попытался выбить круглого, но Роман успел левой ногой пустить кожаную сферу под штангой .

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Это стало его первым дублем в составе португальской команды и украинец был признан лучшим игроком матча, который закончился с победным счетом 3:1.

Такой результат позволил "орлам" набрать 21 очко и продолжить лидировать в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Яремчук перешел из бельгийского "Гента" в "Бенфику". С того времени наш соотечественник провел 9 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.

По данным авторитетного портала Transfermakt, трансферная стоимость футболиста составляет 17,5 млн евро.

Отметим, что в параллельной игре в Италии отличный поединок провел еще один игрок сборной Украины.

Руслан Малиновский забил "Интеру" и позволил "Аталанте" сохранить ничью (2:2).