Лидер сборной Украины официально перешел в "Бенфику". Фотофакт

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук перешел из бельгийского "Гента" в "Бенфику", сообщает Twitter португальской команды. Договор 25-летнего львовянина с бронзовым призером чемпионата Португалии рассчитан до 2026 года.

Стоимость нападающего по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 17,5 миллионов евро.

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Яремчук, выступая за "Гент" с 2017 года, забил 61 гол за 152 матча во всех турнирах. Также на его счету 18 результативных передач.

На чемпионате Европы по футболу-2020 Роман принял участия во всех пяти матчах сборной Украины. Во всех играх выходил в стартовом составе. Отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о переходе Яремчука в легендарный португальский клуб появилось еще в начале июля. Бельгийцы хотели выручить за своего голеадора 25 млн евро.