'Я в этом не разбираюсь': футболист сборной РФ не смог ответить на вопрос, почему команду отстранили от международных турниров

Полузащитник "Динамо" и сборной России Даниил Фомин странно объяснил отстранение команд из страны-агрессорки от международных соревнований. 26-летний футболист со словами "я в этом уже не особо разбираюсь" заикнулся о политике в спорте, но не смог четко сформулировать мысль.

Об этом Фомин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам динамовца, он мечтает сыграть в Лиге чемпионов и крупных турнирах национальных сборных, а кроме того, он признался, что "не вникал" в тему перехода РФ в Азию.

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"Главное, чтобы в итоге допустили. Будем надеяться и верить, что все команды шаг за шагом допустят, сможем везде участвовать и играть. Наверное, тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Как смотрю на возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Никто же не знает, будем мы там играть или нет. Я не особо вникал в эту тему. Все мы росли на отборочных матчах сборной России к чемпионатам Европы и мира. Все хотели слушать гимн Лиги чемпионов. Поэтому, если есть такая надежда, хотелось бы, конечно, играть здесь, в Европе", – сказал Фомин.

Накануне российская национальная команда вырвала ничью в матче со сборной Кении, чем повергла в настоящий шок собственных болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября сборная России минимально обыграла другую африканскую сборную – Камерун.

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