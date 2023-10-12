Сборную России по футболу лишили двух голов в матче с распиаренным соперником из Африки. Видео

Сборная России по футболу добыла первую победу за последние четыре матча. Поединок в Москве против национальной команды Камеруна завершился со счетом 1:0.

Приезд африканской сборной, занимающей 41-е место в рейтинге ФИФА, пропагандисты из РФ обставили с большим пафосом. В аэропорту камерунцев встречал традиционный российский балаган, вызвав шок у спортсменов.

Единственный легитимный гол в этой игре был забит на 40-й минуте. Нападающий ЦСКА Федор Чалов со второй попытки поразил ворота Ондоа.

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Позже РФ забила еще дважды, но оба гола были отменены, так как и Соболев и Мухин оказались в офсайде.

Отметим, что во время трансляции кадры выхватили на трибунах легенду мирового футбола Самюэль Это'о, который был участником благотворительного матча в поддержку Украины. Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и "Интера" сидел рядом с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия сыграла вничью с Катаром (1:1), спаслась от поражения с Египтом U23 (1:1) и проиграла Египту U23 (1:2).

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