'Я пошел на мяч и...' Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек поддержал украинца Алексея Гуцуляка, который получил в столкновении с соперником жуткую травму в матче Лиги наций. Игрок английского "Вест Хэма" отметил, что эпизод с нашим соотечественником очень сильно его расстроил, ведь привел к сотрясению мозга футболиста "Полесья".

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Об этом Соучек заявил в интервью порталу isport.blesk.cz. По словам 29-летнего чешского центрального полузащитника, эпизод с Гуцуляком прямо перед голом в ворота украинской сборной был игровым. Томаш добавил, что намерен связаться с Алексеем и уже получил номер его телефона.

"Я пошел на мяч, мы выпрыгнули и столкнулись. Я сразу подошел к нему, извинился и спросил, как у него дела. Я сожалею о каждом таком моменте, когда игрок попадает в такую ​​ситуацию и ему приходится покинуть поле, даже если это травма головы. Но я знал, что не нарушил правила. Мне сказали, что он отправился в больницу, чтобы провериться на сотрясение мозга или что-то в этом роде. Мне уже дали его номер, так что буду рад связаться", – казал Соучек.

Напомним, ранее стали известны подробности кошмарной травмы Гуцуляка, который на несколько секунд потерял сознание во время матча.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций. Как итог – "сине-желтые" занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, были названы лучший и худший футболисты сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией. Игру оценил тренер команды Сергей Ребров.

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