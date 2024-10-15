УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Я пошел на мяч и..." Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,4 т.
'Я пошел на мяч и...' Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек поддержал украинца Алексея Гуцуляка, который получил в столкновении с соперником жуткую травму в матче Лиги наций. Игрок английского "Вест Хэма" отметил, что эпизод с нашим соотечественником очень сильно его расстроил, ведь привел к сотрясению мозга футболиста "Полесья".

Видео дня

Об этом Соучек заявил в интервью порталу isport.blesk.cz. По словам 29-летнего чешского центрального полузащитника, эпизод с Гуцуляком прямо перед голом в ворота украинской сборной был игровым. Томаш добавил, что намерен связаться с Алексеем и уже получил номер его телефона.

"Я пошел на мяч и..." Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины
"Я пошел на мяч и..." Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

"Я пошел на мяч, мы выпрыгнули и столкнулись. Я сразу подошел к нему, извинился и спросил, как у него дела. Я сожалею о каждом таком моменте, когда игрок попадает в такую ​​ситуацию и ему приходится покинуть поле, даже если это травма головы. Но я знал, что не нарушил правила. Мне сказали, что он отправился в больницу, чтобы провериться на сотрясение мозга или что-то в этом роде. Мне уже дали его номер, так что буду рад связаться", – казал Соучек.

"Я пошел на мяч и..." Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

Напомним, ранее стали известны подробности кошмарной травмы Гуцуляка, который на несколько секунд потерял сознание во время матча.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций. Как итог – "сине-желтые" занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

"Я пошел на мяч и..." Капитан сборной Чехии отреагировал на жуткую травму игрока сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, были названы лучший и худший футболисты сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией. Игру оценил тренер команды Сергей Ребров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!