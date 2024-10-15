Остается в Польше: стали известны подробности жуткой травмы игрока сборной Украины в матче с Чехией

Правый вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк получил сотрясение мозга во время матча четвертого тура Лиги наций с Чехией. В моменте с голом в ворота Анатолия Трубина при подаче углового футболист житомирского "Полесья" столкнулся головами с капитаном соперников Томашем Соучеком.

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Как информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Сразу после инцидента Гуцуляка вынесли с поля на носилках, а в перерыве матча он отправился в одну из больниц Вроцлава. К утру 15 октября 26-летний полузащитник прошел все медицинские процедуры.

Доктора диагностировали у него сотрясение мозга, перелома черепа удалось избежать. При этом Алексей пока остается в Польше и вернется в Украине отдельно от других футболистов сборной из национального чемпионата.

Отмечается, что спортсмен чувствует себя нормально. По прогнозам, на восстановление игроку потребуется минимум две недели.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций. Как итог – "сине-желтые" занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, были названы лучший и худший футболисты сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией. Игру оценил тренер команды Сергей Ребров.

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