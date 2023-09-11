'Я не понимаю...' Реброва возмутил вопрос о матче с Италией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил несогласие с мнением журналистов и болельщиков, которые считают, что команда Италия находится в кризисе. Накануне противостояния со "скуадрой адзуррой" в отборе к чемпионату Европы-2024 наставник "сине-желтых" подчеркнул, что очень серьезно относится к сопернику.

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Об это Ребров заявил на пресс-конференции перед игрой 12 сентября в Милане, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Главный тренер нашей команды добавил, что его подопечные будут стараться впервые в истории обыграть итальянцев в официальном матче.

"Италия – это топ-команда, потому мы ее не побеждали. Очень сложно играть с такими соперниками. Я не понимаю, почему Италия переживает кризис. Я смотрел все матчи Италии, в том числе в финальном этапе Лиги наций, – это очень хорошая команда. Да, они не выиграли Лигу наций, но показывают очень высокий уровень. Потому я не считаю, что они в кризисе. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно", – сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе к чемпионату Европы 2024 года, а Италия в тот же день не смогла обыграть Северную Македонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. А британские болельщики освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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