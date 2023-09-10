Сенсация в пользу Украины. Результаты отбора на Евро-2024 9 сентября

В субботу, 9 сентября, прошли очередные матчи квалификации на чемпионат Европы по футболу-2024. Главной сенсацией дня стала игра в Скопье, где сборная Италии не смогла одолеть команду Северной Македонии.

Видео дня

Перед игрой на победу хозяев букмекеры принимали ставки с коэффициентом 9.40, ничью оценивали 5.05, а на победу Италии можно было поставить с показателем 1.34.

На 47-й минуте Чиро Иммобиле открыл счет, но за 9 минут до финального свистка полузащитник "Трабзонспора" Енис Барди великолепным ударом со штрафного восстановил равновесие. Итоговый счет 1:1.

Таким образом перед очным поединком Украина - Италия в турнирной таблице группы С ситуация не поменялась.

Среди других результатов стоит отметить позорную ничью Беларуси с Андоррой (0:0), а также унижение от Швеции в игре с Эстонией (5:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок в Польше на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 1:1.

Перед игрой украинские болельщики, пришедшие поддержать свою сборную, устроили потрясающий перфоманс. Зрители на трибунах стадиона в польском Вроцлаве вместе с неувядающим мэтром украинской эстрады Тарасом Петриненко фантастически исполнили гимн Украины.

Отметим, что опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поддержал нашу страну после игры во Вроцлаве. 24-летний футболист "Арсенала" закончил свое послематчевое интервью фразой "Слава Украине!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!