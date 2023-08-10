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ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
11,8 т.
ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев

Российский футбольный арбитр Константин Попов был ликвидирован в Украине, куда приехал убивать наших соотечественников. 25-летний террорист и оккупант подорвался на мине вместе с другими солдатами из страны-агрессорки, а спустя неделю скончался в госпитале.

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Об этом сообщает пропагандистское издание "Крым 24" в своем Telegram-канале. Z-патриоты отмечают, что Попов получил серьезные ранения "во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении", а в ВС РФ служил по контракту.

ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев
ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев

Издание также приводит слова предателя Украины и скандального судьи Юрия Вакса. По его данным, Попов "неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог поправиться". Интересно, что на сайте так называемого Крымского футбольного союза (КФС) и его страницах в социальных сетях до момента написания новости не было ни единого упоминания о гибели рефери.

ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев

Ранее стало известно о ликвидации 31-летнего футбольного судьи Даниила Шеметова из Ульяновска, который должен был дебютировать в первенстве России в первой лиге. А бывший игрок сборной России Андрей Соломатин приехал убивать украинцев и заявил, что таким образом помогает клубам из РФ вернуться в Европу.

ВСУ ликвидировали футбольного арбитра из Крыма, который приехал воевать против украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовал наказать Россию после того, как в чемпионате второй лиги РФ дебютировали "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

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