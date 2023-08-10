Российский футбольный арбитр Константин Попов был ликвидирован в Украине, куда приехал убивать наших соотечественников. 25-летний террорист и оккупант подорвался на мине вместе с другими солдатами из страны-агрессорки, а спустя неделю скончался в госпитале.

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Об этом сообщает пропагандистское издание "Крым 24" в своем Telegram-канале. Z-патриоты отмечают, что Попов получил серьезные ранения "во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении", а в ВС РФ служил по контракту.

Издание также приводит слова предателя Украины и скандального судьи Юрия Вакса. По его данным, Попов "неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог поправиться". Интересно, что на сайте так называемого Крымского футбольного союза (КФС) и его страницах в социальных сетях до момента написания новости не было ни единого упоминания о гибели рефери.

Ранее стало известно о ликвидации 31-летнего футбольного судьи Даниила Шеметова из Ульяновска, который должен был дебютировать в первенстве России в первой лиге. А бывший игрок сборной России Андрей Соломатин приехал убивать украинцев и заявил, что таким образом помогает клубам из РФ вернуться в Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовал наказать Россию после того, как в чемпионате второй лиги РФ дебютировали "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

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