Украина отреагировала на демарш России, выдвинув требование к УЕФА и ФИФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала незаконным включением команд из временно оккупированного Крыма в дивизион Б второй лиги чемпионата России. "Севастополь" и ялтинский "Рубин" накануне уже провели свои первые матчи в первенстве страны-агрессорки.

Видео дня

УАФ направила письмо в Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международную федерацию футболу (ФИФА) с требованием отреагировать на эти действия россиян, говорится на сайте нашей федерации. В частности, УАФ настаивает на исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава международных организаций.

"Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 ФК "Севастополь" и ФК "Рубин" провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА об особом статусе крымского футбола. УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи", – подчеркнули в УАФ.

Отметим, что после матча с "Севастополем" в Крыму "СКА-Ростов" попал под атаку на Крымский мост рано утром 17 июля. Автобус с футболистам оказался в несколько десятках метрах от места взрыва и обрушения пролета моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы пришли в дикий восторг от того, что Россия нарушила требование УЕФА и допустила крымские команды к участию в чемпионате России второй лиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!