Гол вратаря: в матче Лиги чемпионов произошла фантастическая развязка. Видео

Вратарь римского "Лацио" Иван Проведел стал главным героем игрового дня 19 сентября в Лиге чемпионов. 29-летний футболист помог своей команде избежать поражения от мадридского "Атлетико" на старте турнира, забив гол на пятой компенсированной минуте игры на легендарном "Стадио Олимпико".

Проведел совершил в поединке три сейва, однако не справился с ударом Пабло Барриоса, позволив тому открыть счет в матче. Хозяева с этого момента штурмовали ворота Яна Облака, однако словенский голкипер справлялся со своей работой и не давал соперникам забить.

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На 90+5-й минуте Проведел пошел в штрафную "Атлетико" на розыгрыш угловой. После того, как испанские защитники вынесли мяч из штрафной, полузащитник "Лацио" Луис Альберто вновь навесил к воротам Облако, где вратарь итальянцев сыграл головой в стиле центрфорварда и сравнял счет.

"Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше", – сказал Проведел журналистам после игры.

В другом поединке группы F нидерландский "Фейеноорд" обыграл шотландский "Селтик" (2:0) и возглавил квартет.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в матче с четырьмя голами за 20 минут проиграл португальскому "Порту" в первом туре Лиги чемпионов.

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