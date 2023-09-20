Вратарь, сотворивший фантастику в Лиге чемпионов, оказался поклонником Путина и любителем России

Вратарь римского "Лацио" Иван Проведель, который стал главным героем игрового дня 19 сентября в Лиге чемпионов, в свое время дал скандальное интервью в котором признался, что восхищается Путиным. Мама и бабушка 29-летнего футболиста русские, поэтому он подчеркивал, что "часть его принадлежит России".

"Путин стоит во главе такой огромной страны как Россия, он сильная личность. Когда видишь Путина, чувствуешь, как велик авторитет он имеет в мире", – сказал в Иван интервью "Чемпионату" от 22 февраля 2022 года.

Также он восторженно отзывается о сборной России, и мечтает попасть в ее состав. Голкипер знает русский язык и иногда говорит на нем с мамой и сыном, которого зовут Александр. Проведель отмечает: важно чтить свои корни.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Проведель помог своей команде избежать поражения от мадридского "Атлетико" на старте турнира, забив гол на пятой компенсированной минуте игры на легендарном "Стадио Олимпико".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!