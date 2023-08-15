Впервые в истории: на женском ЧМ по футболу в безумной перестрелке определился первый финалист

Сборная Испании впервые в своей истории сыграет в финале женского чемпионата мира по футболу. Это стало известно после того, как "фурия роха" на первенстве планеты в Австралии и Новой Зеландии драматично обыграла команду Швеции в невероятной голевой перестрелке в концовке матча – 2:1.

Видео дня

Для испанок уже сам выход в 1/2 финала стал историческим, ведь ранее они никогда не играли на этой стадии. Поединок не побаловал зрителей большим количеством голевых моментов, однако его концовка полностью компенсировала ожидания любителей футбола.

"Фурия роха", которая считалась фаворитом, открыла счет на 81-й минуте встречи. После навеса слева Сальма Параллуэла переправила мяч в сетку ударом с 10 метров. Через семь минут скандинавки ответили своими точным ударом от Ребеки Бломквист и, казалось, перевели игру в овертайм.

Однако через каких-то 75 секунд роскошный удар с линии штрафной под перекладину удался Ольге Кармоне, которая и вывела свою команду в финал ЧМ-2023. За "золото" турнира сборная Испании поспорит с победительницами пары Австралия – Англия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на женском чемпионате мира 2023 года был установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола.

Напомним, что украинский арбитр Екатерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!