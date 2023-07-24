ФИФА опробовала на украинке нововведение в футболе на женском ЧМ-2023. Видео

Украинский арбитр Катерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Австралии и Новой Зеландии. Наша соотечественница в поединке между сборными Нидерландов и Португалии воспользовалась системой видеоповтора (VAR), после чего объявила о своем решении на весь стадион.

Видео дня

Тестирование такого новшества ввела Международная федерация футбола (ФИФА), воспользовавшись опытом, в частности, хоккейных соревнований. Монзуль стала одной из первых, кто опробовал новую процедуру работы с VAR.

На 13-й минуте встречи ЧМ-2023 защитница сборной Нидерландов Стефани ван дер Грахт точно пробила головой после подачи углового, однако ассистентка Монзуль зафиксировала офсайд у 6-го номера "оранжевых" Джили Рорд. Помощники украинки посоветовали ей обратиться к видеоповтору, так как Рорд не касалась мяча и не мешала вратарю португалок.

В итоге Катерина приняла решение засчитать взятие ворот, о чем объявила зрителям и футболисткам в микрофон. "После просмотра видеоповтора мое решение – это гол. №6 не находилась в площади действий соперницы", – сказала наша арбитр.

Интересно, что этот гол оказался единственным в игре и принес нидерландкам три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, женский чемпионат мира по футболу 2023 года стартовал с грандиозной сенсации.

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