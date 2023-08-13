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На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,8 т.
На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

Женские сборные Австралии и Франции разыграли самую долгую серию пенальти в истории. Обеим командам понадобилось по 10 ударов, чтобы определить победителя в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Видео дня

Основное время завершилось вничью 0:0. В дополнительных экстратаймах зрители тоже голов не увидели. Для определения победителя команды стали бить 11-метровые удары, где со счетом 7:6 победили австралийки. 

На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

20 ударов от двух сборных – абсолютный рекорд в сериях пенальти на мужских и женских чемпионатах мира по футболу.

На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

Решающий, десятый удар, исполнила нападающая ФК "Сидней" Кортни Вайн, которая точным ударом в нижний угол впервые в историю вывела свою сборную в полуфинал ЧМ.

На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

За выход в финал 16 августа в Сиднее Австралия сразится со сборной Англии. В другом полуфинале днем ранее сыграют Испания и Швеция, которые в прошли Нидерланды и Японию соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Германии (№2 рейтинга ФИФА) впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира.

На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

До этого сенсационно не смогла выйти из группы чемпионата мира по футболу женская сборная Бразилии. "Селесао" впервые за 28 лет оказались за бортом плей-офф первенства планеты.

На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

Напомним, что украинский арбитр Екатерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу.

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