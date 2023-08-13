На женском ЧМ установлен абсолютный исторический рекорд мирового футбола. Видео

Женские сборные Австралии и Франции разыграли самую долгую серию пенальти в истории. Обеим командам понадобилось по 10 ударов, чтобы определить победителя в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

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Основное время завершилось вничью 0:0. В дополнительных экстратаймах зрители тоже голов не увидели. Для определения победителя команды стали бить 11-метровые удары, где со счетом 7:6 победили австралийки.

20 ударов от двух сборных – абсолютный рекорд в сериях пенальти на мужских и женских чемпионатах мира по футболу.

Решающий, десятый удар, исполнила нападающая ФК "Сидней" Кортни Вайн, которая точным ударом в нижний угол впервые в историю вывела свою сборную в полуфинал ЧМ.

За выход в финал 16 августа в Сиднее Австралия сразится со сборной Англии. В другом полуфинале днем ранее сыграют Испания и Швеция, которые в прошли Нидерланды и Японию соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Германии (№2 рейтинга ФИФА) впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира.

До этого сенсационно не смогла выйти из группы чемпионата мира по футболу женская сборная Бразилии. "Селесао" впервые за 28 лет оказались за бортом плей-офф первенства планеты.

Напомним, что украинский арбитр Екатерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу.

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