Впервые в истории. На женском чемпионате мира по футболу случилась невероятная сенсация

Женская сборная Германии (№2 рейтинга ФИФА) впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира. Двукратные чемпионки мира, восьмикратные чемпионки Европы, чемпионки Олимпийских игр, трёхкратные бронзовые призёры Олимпийских игр завершили групповой этап на третьем месте.

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В заключительном туре немецкие футболистки сыграли вничью с Южной Кореей и с четырьмя очками впервые покинули мундиаль, который с 20 июля по 20 августа проходит в Австралии и Новой Зеландии, на такой ранней стадии.

Группу H выиграла Колумбия, которая обыграла немецкую сборную со счетом 2:1. Второе место заняло Марокко, даже несмотря на проигрыш подопечным Мартины Фосс-Текленбург со счетом 0:6.

Для Южной Кореи ничья с немками позволила набрать единственное очко на ЧМ-2023. Азиатки замкнули квартет.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад сенсационно не смогла выйти из группы чемпионата мира по футболу женская сборная Бразилии. "Селесао" впервые за 28 лет оказались за бортом плей-офф первенства планеты.

Напомним, что украинский арбитр Екатерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу.

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