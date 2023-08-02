Впервые за 28 лет: на женском ЧМ по футболу произошла грандиозная сенсация с Бразилией

Женская сборная Бразилии по футболу сенсационно не смогла выйти из группы чемпионата мира. "Селесао" впервые за 28 лет оказались за бортом плей-офф первенства планеты.

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Это стало известно по итогам матчей третьего тура соревнований, которые в эти дни проходят в Австралии и Новой Зеландии. Бразильянки попали в квартет вместе с командами Панамы, Ямайки и Франции. В первой встрече латиноамериканки во главе с легендарной Мартой разбили панамок – 4:0.

Во второй игровой день "селесао" уступили француженкам 1:2. В заключительном поединке подопечным шведской тренерки Пиа Марианы Сундхаге необходимо было побеждать Ямайку. Бразильянки имели тотальное преимущество – они нанесли по воротам соперниц 17 ударов (8 – в створ) против четырех (0).

Однако латиноамериканки не использовали свои моменты и матча завершился вничью 0:0. Таким образом, команда из Южной Америки набрала четыре очка и финишировала на третьем месте в группе. В последний раз подобный провал с Бразилией случался на Мундиале-95 в Швеции, когда она стала последней в квартете с хозяйками чемпионата, японками и немками.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский арбитр Катерина Монзуль стала участницей исторического нововведения на женском чемпионате мира по футболу.

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