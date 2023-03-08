''Вообще не видел'': Ребров оценил возвращение Коноплянки в сборную Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров, который должен возглавить сборную Украины нынешним летом, позитивно воспринял решение и.о. наставника национальной команды Руслана Ротаня о возвращении Евгения Коноплянки в состав "сине-желтых". При этом легендарный динамовец признался, что не следил за выступлениями игрока польской "Краковии".

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Об этом Ребров заявил в интервью сайту "Динамо" Киев от Шурика, комментируя состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 с Англией 26 марта. Он подчеркнул, что Ротань наверняка руководствовался данными аналитических систем и прекрасно знает, на что способен его бывший партнер по "Днепру".

"Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-то футболиста в сборную, то он это делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какова интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Потому что, в моем понимании, игра со сборной Англия будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов выполнять в этом матче определенный объем работы. Поэтому, раз вызвали Коноплянку, то, значит, он готов выполнять этот объем работы", – сказал Ребров.

Ранее бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял камбэк Коноплянки в сборную Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо гневно высказался о ситуации с главным тренером сборной Украины.

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