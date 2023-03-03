''Дай бог, чтобы не получили 5-6 мячей'': легенда ''Динамо'' в ярости от ситуации с тренером сборной Украины перед матчем с Англией

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо возмутился ситуацией с назначением главного тренера сборной Украины. Экс-наставник национальной команды раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ), которле не смогла вовремя договориться с Сергеем Ребровым.

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Об этом Сабо заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Он отметил, что назначение исполняющим обязанности наставника "сине-желтых" Руслана Ротаня, который уже руководит "молодежкой" и ПФС "Александрия", вызывает множество вопросов.

"Очень тяжело сидеть на трех стульях. Не знаю, чем УАФ руководствовалась при принятии решений. Ребров – хороший специалист и все такое, но его еще нет. Люди добрые! Покажите мне хоть одну сборную, у которой нет тренера. Для меня это ненормально. Спасибо Ротаню, что он дал добро подхватить национальную сборную. В мое время 12-13 игроков "Динамо" были в сборной, несколько игроков из "Шахтера" и "Днепра" – и все. Я знал, в какой они форме, а сейчас ситуация совсем другая. Дай бог, чтобы мы не получили от Англии 5 или 6 мячей. Тренер должен знать футболистов, в каком они состоянии, понимать видение тренера", – подчеркнул Сабо.

Ранее экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал назначение Руслана Ротаня временным тренером сборной Украины. А экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич описал ситуацию вокруг наставника команды словами "это неправильно вообще, ни в каком смысле".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины лишилась основного вратаря перед стартом в отборочном турнире к Евро-2024.

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