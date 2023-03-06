Возвращение Коноплянки и лидера ''Динамо'': Ротань назвал состав сборной Украины на матч с Англией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань назвал список игроков команды, которые будут готовиться к стартовому матчу отборочного турнира Евро-2024 с Англией (26 марта в Лондоне). Приглашение получили 26 футболистов, а еще 13 вошли в резерв на случай травм кого-то из основной группы. В нем оказался вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который летом завершил международную карьеру.

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Отметим, что вызов получили Андрей Ярмоленко и Илья Забарный, по которым ранее были сообщения о повреждениях. Также в сборную спустя два с половиной года вернулся Евгений Коноплянка. Лидер "Динамо" Виталий Буяльский также оказался в основной группе.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С АНГЛИЕЙ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – "Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо гневно высказался о ситуации с главным тренером сборной Украины. А экс-нападающий киевлян Виктор Леоненко раскритиковал камбэк Евгения Коноплянки национальную команду.

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