Во время взрыва в аэропорту Кабула погибли спортсмены сборной

Кари Идрис, член национальной сборной Афганистана по ушу, Мохаммад Джан Солтани, член национальной сборной по тхэквондо, и Насир Ахмад Саак, игрок крикетной команды провинции Лагман погибли в результате терракта в четверг, 26 августа. Спортсмены оказались среди десятков афганцев, убитых в результате двух кровавых взрывов в международном аэропорту Кабула, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Молодые люди пытались сбежать от хаоса, который обрушился на Афганистан после возвращения к власти талибов. В аэропорту собрались сотни афганцев, пытающихся улететь до 31 августа - крайний срок, который дали талибы. И в этой толпе в четверг два смертника привели в действие взрывные устройства.

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В результате теракта погибли 13 американских военнослужащих и более 90 афганцев. Многие получили ранения. Ответственность за взрывы взяло на себя ИГИЛ.

На прошлой неделе Заки Анвари, 17-летний член национальной молодежной футбольной команды, разбился насмерть в результате взлета американского военного самолета из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Спортсмен пытался улететь в отсеке шасси.