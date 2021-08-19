Афганский футболист погиб в отсеке шасси самолета при попытке бегства из Кабула

Афганский футболист Заки Анвари, который выступал за юношескую сборную, погиб при попытке побега из Кабула в самолете ВВС США. Смерть наступила еще 16 августа, однако тело спортсмена опознали только сейчас.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист Independent Persian Бабак Тагхвае. По его словам, Анвари забрался в отсек шасси транспортного средства.

"Очень грустно слышать, что одним из молодых людей, который несколько дней назад пытался покинуть Кабул, забравшись в отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, был игрок национальной молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси", – написал представитель СМИ.

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В своих соцсетях Заки активно следил за испанскими и английскими клубами. Кроме того, он был фанатом Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.

Напомним, сеть облетели кадры из аэропорта Кабула, на которых видно, как афганцы цепляются за фюзеляж американского военного самолета. Многие из них срывались на землю во время набора лайнером высоты.

Кроме того, было опубликовано фото салона самолета, который за один раз эвакуировал из Афганистана 640 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне вывода американских военных из Афганистана власть в стране практически без сопротивления захватило террористическое движение "Талибан". Президент Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, подал в отставку, а затем бежал в Объединенные Арабские Эмираты.