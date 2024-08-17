Во время наступления на Курскую область погиб украинский футболист

Игорь Северенчук, который погиб во время выполнения боевого задания 13 августа в районе населенного пункта Погребки Курской области Российской Федерации, был воспитанником ДЮСШ "Карпаты". 30-летний герой служил главным сержантом в 95-й отдельной Полесской бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Игорь в свое время участвовал в боях за Довгенькое и Торецко, освобождал Изюм и Лиман от оккупантов. Несмотря на полученные ранения, он каждый раз возвращался на фронт. За личное мужество и добросовестную службу был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и орденом "За мужество" III-й степени.

Игорь Севернчук родился в Киеве. Впоследствии его семья переехала во Львов. Играл за "Карпаты" на первенство ДЮФЛ, а после окончания школы стал игроком молодежного состава ужгородской "Говерлы". Выступал за любительские клубы родной Львовщины.

У Игоря осталась жена Вероника, сын Денис, мама, отец и брат. Похоронен воин на Лычаковское кладбище во Льввое.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович погиб на войне с российскими оккупантами.

Ранее на фронте погиб бывший украинский футболист Роман Сорока, который выступал за тернопольскую "Ниву".

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