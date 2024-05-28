На войне с российскими оккупантами погиб украинский экс-футболист, выступавший за тернопольскую 'Ниву'

Бывший украинский футболист Роман Сорока погиб на войне с российскими оккупантами, сообщил его сын Степан. Уроженцу села Вороняки, Золочевского района, Львовской области было 46 лет.

"Я пока не могу этого понять и принять. Ты был лучшим папой, другом, советчиком. Ты был человеком, на которого я всю жизнь равнялся и буду продолжать это делать. Благодарю тебя за тебя, благодарю тебя за меня, за все мои навыки, за все мои победы, я все благодарю тебя. Ты Человек с большой буквы, ты настоящий папа, ты чистый патриот своего государства и за него положил свою жизнь", – написал Степан Сорока.

Роман Сорока в сезоне-2000/01 выступал за тернопольскую "Ниву", сыграв за нее три официальных поединка в Высшей лиге чемпионата Украины, в том числе 44 минуты сыграл против киевского "Динамо".

Еще в шести поединках был в составе, но не выходил на замену. Всего за сезон Роман Игоревич провел 15 поединков в футболке тернопольской команды во Второй лиге чемпионата Украины.

Ранее стало известно, что украинский экс-футболист Игорь Стахив был убит на войне с российскими оккупантами. 55-летний уроженец Коломыи (Ивано-Франковская область), который после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт, погиб от снайперской пули.

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