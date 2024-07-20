На войне погиб украинский силач-чемпион Европы, добровольно ушедший на фронт

Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович погиб на войне с российскими оккупантами, говорится в Facebook Вишневецкой территориальной громады. Титулованному экс-спортсмену навсегда осталось 37 лет.

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После начала полномасштабного вторжения Андрей Владимирович добровольно вступил в ряды ВСУ. Служил в звании младшего сержанта. Был командиром отделения стрелковой роты.

Его жизнь в определенный период была тесно связана с Вишневцем (поселок в Кременецком районе Тернопольской области). Похороны состоялись 20 июля в городе Кременец. У героя остался сын.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пауэрлифтер Михаил Донской стал жертвой российской ракетной атаки на Киева 23 января. Мужчина не только занимался силовыми упражнениями и фитнесом, но и был ярым любителем футбола и часто посещал базу столичного "Локомотива", которая пострадала от обстрела.

В ноябре прошлого года на фронте погиб украинский пауэрлифтер, чемпион Европы и мира GPF-2018, Дмитрий Гоголь с позывным Папай. Тренеру и реабилитологу из Винницы навсегда осталось 47 лет.

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