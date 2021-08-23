В чемпионате Франции фанаты устроили грандиозное побоище с футболистами. Видео

Грандиозной дракой болельщиков и футболистов завершился матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу в Лиге 1 между "Ниццей" и марсельским "Олимпиком". Инцидент случился на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.

Весь матч фанаты бросались в гостей различными предметами и во втором тайме нервы у хавбека "Олимпика" Димитри Пайета не выдержали.

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В тот момент, когда он готовился подавать угловой, ему в голову прилетела бутылка воды. Пайет вспылили и метнул ее назад на трибуну.

Это спровоцировало фанатов. Несколько прорвалось через ограждения и начали толкучку с футболистом. На помощь своим игрокам прибежал тренерский штаб. Один из сотрудников клуба эффектным боковым вырубил нарушителя.

После этого толпа неадекватных зрителей высыпала на поле, устроив погоню за спортсменами. Особенно досталось Луану Пересу Петрони и Маттео Гендузи – во время драки их пытались душить. У Димитри Пайета на память о драке остался большой синяк на спине.

Около часа рефери Бенуа Бастьен решал, что делать с командами, и в итоге принял решение о доигровке. "Олимпик" выходить на поле побоялся, получив в итоге техническое поражения. Клуб уже заявил, что подал апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грозном футболисты местного "Ахмата" устроили грандиозную драку с игроками московского "Локомотива". Инцидент произошел в матче молодежного первенства чемпионата России.