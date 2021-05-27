Чеченские футболисты спровоцировали массовую драку на матче чемпионата России. Видео

В Грозном футболисты местного "Ахмата" устроили драку с игроками московского "Локомотива". Инцидент произошел в матче молодежного первенства чемпионата России.

На 83-й минуте при счете 5:1 в пользу гостей у 21-летнего полузащитника "Ахмата" Лечи Садулаева сдали нервы. После очередного пропущенного гола хавбек несколько раз неправильно вводил мяч с центра поля и в итоге не выдержал, сорвавшись на арбитра Максима Чембулатова.

Лечи начал орать матом на судью, за что и получил вторую желтую. После этого Садулаев боднул рефери. На защиту судьи пришли игроки "Локомотива". На поле возникла толкотня, переросшая в массовую драку.

"Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить", – цитирует "СЭ" пресс-атташе "Ахмата" Казбека Хаджиева.

По итогам конфликта красные карточки получили Абдул-Малик Джакуев, Турпал-Али Ибишев и Лечи Садулаев.

"После нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений", – говорится в заявлении "Локомотива".

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый подобный инцидент с участием "Ахмата". Похожая массовая драка случилась на матче 14-го тура молодежного чемпионата России против тульского "Арсенала".

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля.