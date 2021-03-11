"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло испанскому "Вильярреалу". Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась с счетом 0:2.

Гости с первых секунд попытались захватить инициативу и успели провести несколько острых атак, но тотального доминирования у испанцев не вышло. "Динамо" явно не собиралось отсиживаться в обороне, и смогло ответить контрвыпадом. Удар Цыганкова прошел над перекладиной.

Мяч не задерживался в центре поля, но "Вильяррреал" гораздо чаще угрожали Бущану, заставляя голкипера "Динамо" работать по полной.

В ответ "бело-синие" огрызнулись несколькими выпадами, но до настоящей опасности дело не дошло.

Начиная с середины тайма на поле шла уже абсолютно равная борьба. Хозяева не стеснялись позиционно атаковать большими силами, демонстрируя контроль мяча. При этом столичной команде катастрофично не хватало точности в завершающей фазе.

Нападение "Вильярреала" действовало острее и на 30-й минуте динамовцы пропустили гол. Провал киевской обороны позволил Чуквуэзе выиграть подбор, Жерар Морено получил мяч в штрафной и резко прострелил, где Пау Торрес забил в пустые ворота.

Второй тайм начался для вице-чемпионов Украины катастрофично. Уже на 52-й минуте другой центральный защитник "желтой сумбарины" Рауль Альбиоль сделал счет 0:2. После навеса с фланга Бущан отбил сложнейший удар от Морено, но Альбиоль вторым темпом отправил мяч в сетку.

Спустя 5 минут Тригерос мог оформлять разгром, но его "выстрел" с близкого расстояния парировал голкипер, а добивание пришлось выше ворот.

Забив второй гол подопечные перешли в энергосберегающий режим, позволив "Динамо" вести игру. Несколько забросов от столичного клуба создали небольшие проблемы "Вильярреалу", но ударов в рамку по-прежнему не было.

За весь тайм футболисты из Киева так ничего и не смогли противопоставить сопернику. Итоговая статистика ударов в створ была красноречивой – 0:6 в пользу испанцев.

Ответная игра состоится через неделю, 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала столичная команда по сумме двух матчей прошла бельгийский "Брюгге". Домашний матч завершился вничью (1:1), в гостях подопечные Луческу добыли минимальную победу. Единственный гол забил Виталий Буяльский.