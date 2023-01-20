''Посмотрите на это фото. Перед сном'': комментатор из РФ поставил на место фанатов ''того, что устроила Россия в Украине''

Российский комментатор Кирилл Набутов жестко обратился к соотечественникам, которые поддерживают войну в Украине. Он напомнил им об ужасах Второй мировой, а также указал на важную разницу между событиями 40-х, когда Советский Союз защищался от агрессии гитлеровской Германии, и нынешними.

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Об этом Набутов написал в своем Telegram-канале. Он опубликовал снимок жертвы второй мировой войны, который остался без всех конечностей, и предложил российским фанатам вторжения в Украину представить себя на месте этого инвалида.

"Те, кто топит за продолжение всего того, что устроила Россия в Украине: посмотрите на это фото. Ну, просто так. Перед сном. Детям покажите. Прикиньте себя на этом фото. Ну вот, собственно, и все, что хотелось сказать вам перед сном. Да! Чуть не забыл: на всякий случай напомню – этот инвалид на фото относился к категории "самоваров", то есть без рук и ног. Их массово ссылали из больших городов, чтоб не портили собой картину счастливого совка. Важная деталь: этот "самовар" стал инвалидом, когда защищал родную землю от – внимание – иностранных солдат, вторгшихся в нее. Усекаем?" – написал Набутов.

Отметим, что журналист выступает против войны в Украине и покинул России после начала полномасштабного вторжения. Он также жестко ответил пропагандистам Маргарите Симоньян и Владимиру Соловьеву, которые оправдали уход армии РФ из Херсона неумелыми историческими параллелями. Кроме того, он рассказал, как переживает ракетный удар по Днепру.

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