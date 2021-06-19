Венгрия – Франция: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Венгрии сотворила сенсацию и не проиграла Франции в поединке 2-го тура чемпионата Европы по футболу. Встреча группы F в Будапеште завершилась со счетом 1:1.

До этого Венгрия и Франция на уровне сборных встречались между собой 22 раза. 8 побед на счету французов. 12 матчей выиграла Венгрия.

Венгрия – Франция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 45 Фиола, 1:1 – 66 Гризманн.

Венгрия – Гулачи, Фиола, Шаллаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).

Франция – Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.

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Предупреждения: Павар (10), Ботка (52).

В 1-м туре венгры в концовке были разгромлены Португалией.

Криштиану Роналду забил два гола и побил рекорд Шевченко.

Свой заключительный поединок на Евро-2020 венгерская команда проведет 23 июня против Германии. Начало в 22:00.