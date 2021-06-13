Вацко сказал, в чем сборная Украина сильнее Нидерландов

Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко уверен, что некоторые игроки сборной Украины сильнее, чем их коллеги по амплуа из Нидерландов. При этом он признал высочайший класс наших первых соперников на Евро-2020.

"Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас де Бур делает ставку на Стекеленбурга, но ему 38 лет и он играет в "Аяксе" из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее Де Рона. Миколенко интереснее в сравнение с Вейндалом", – сказал Вацко в эфире телеканала "Футбол 1".

Комментатор также указал на тактическую гибкость украинских соперников. "Сборная Нидерландов начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвайна. Тогда получается, что Депай – левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвайн – правый вингер", – добавил он.

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Отметим, команда Андрея Шевченко намерена играть на победу даже в матче против Нидерландов. Главный тренер украинской сборной накануне рассказал, как нужно действовать, чтобы получить положительный результат в Амстердаме.

Накануне мы рассказывали, что нужно знать о сборной Нидерландов, чем силен наш соперник и какие факторы смогут помочь желто-синим.

OBOZREVATEL также проведет онлайн трансляцию поединка, который начнется уже в 22:00. Следить за ходом игры можно будет тут.