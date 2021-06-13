Украина сегодня сыграет первый матч на Евро-2020: чем сильны Нидерланды и как их победить

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины начинает свой путь на Евро-2020. В первом же матче подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против фаворита группы С – сборной Нидерландов, начало в 22:00. Оранжевые, конечно, сейчас проживают не лучшие времена. Однако способны дать равный бой любому из участников турнира.

Что следует знать о сборной Нидерландов, чем опасны соперники украинцев и на кого стоит обратить особое внимание, читайте в материале OBOZREVATEL.

Франк де Бур – 49-й главный тренер в истории футбольной сборной Нидерландов. На эту должность он был назначен осенью 2020 года, и, откровенно сказать, выдающимися результатами пока что похвастаться не может: в 6 матчах под его руководством команда лишь дважды сумела выиграть, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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Это первый опыт де Бура в работе с национальными сборными. Ранее он был сосредоточен на клубной карьере, успев поработать в "Аяксе", "Интере", "Кристал Пэлас" и американской "Аталанте Юнайтед". О по-настоящему выдающихся достижениях 51-летнего тренера пока говорить не приходится. Пришло время показать себя во всей красе?

Нидерланды занимают 14-е место в рейтинге ФИФА .

В финальную заявку попали 25 футболистов, средний возраст – 27.4 ;

В иностранных чемпионатах выступает 13 игроков (52%);

Портал Transfermarkt оценивает состав в €607,05 евро.

Потери и кадровые проблемы. Сборная Нидерландов в матче против Украины не сможет выйти в своем самом сильном составе. Еще намного раньше де Бур из-за травм потерял защитников Ханса Хаттебура ("Аталанта") и Вирджила ван Дейка ("Пари Сен-Жермен"). Последний – не просто капитан и лидер команды на поле, а один из лучших центральных защитников современности.

Потери не закончились и после оглашения финальной заявки. Сперва из-за коронавируса выбыл основной вратарь Йеспер Силлессен ("Валенсия"), а днями ранее стало известно, что турнир пропустит полузащитник Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"). Но и это еще не все: накануне стало известно, что придется обойтись и без центрального защитника Маттейса де Лигта ("Ювентус"). Словом, оборонные линии наших соперников потрепало неплохо. Украинцы просто обязаны воспользоваться такой ситуацией.

Звезды и лидеры. Команда де Бура, особенно в нынешнем положении, это в первую очередь об атаке. Главной надеждой тренерского штаба и болельщиков на этом турнире будет Мемфис Депай, которого называют без пяти минут игроком "Барселоны".

Задача "тащить" сборную также ляжет на плечи полузащитников (точнее, на ноги) Джорджиньо Вейналдума ("Ливерпуль") и Френки де Йонга ("Барселона"). Трансферную стоимость этой тройки оценивают почти так же, как всех игроков из списка Андрея Шевченко.

Мемфис Депай – единственный форвард сборной Нидерландов топового уровня, которому придется решать задачи здесь и сейчас. Наверняка он и сам это прекрасно понимает и будет выкладываться на максимум своих возможностей, ведь Евро-2020 для Депая – отличнейший шанс получить (пожалуй, уже последний) новый жирный контракт после ухода из "Лиона". Мемфис, которого теперь сватают в "Барсу", провел феерический последний сезон: 20 голов и 12 голевых передач в 37 матчах французской Лиги 1. Больше него наколотил лишь Киллиан Мбаппе из ПСЖ – 27 мячей.

Депай способен создать голевой момент в одиночку, он обладает хорошей техникой и отлично сыгран со своими партнерами. С 2020 года он провел за сборную 18 поединков, в которых 13 раз расстрелял ворота соперников. Очевидно, к матчу с Украиной он подходит в отличной форме и попытается побороться за звание лучшего голеадора турнира. Украинским защитникам нужно внимательно следить за этим парнем.

Полностью заявка Нидерландов выглядит так:

Вратари: Марко Бизот ("Алкмаар"), Тим Крул ("Норвич"), Маартен Стекеленбург ("Аякс")

Защитники: Патрик ван Аанхолт ("Кристал Пэлэс"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дейли Блинд ("Аякс"), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лихт ("Ювентус"), ﻿Йоэл Велтман ("Брайтон"), Стефан де Врей ("Интер"), Оуэн Вейндал ("Алкмаар")

Полузащитники: Райан Гравенберх ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Дави Классен ("Аякс"), Теун Коопмейнерс ("Алкмаар"), Квинси Промес ("Спартак" Москва), Мартен де Роон ("Аталанта"), Джорджиньо Вейналдум ("Пари Сен-Жермен"), Юррьен Тимбер ("Аякс")

Нападающие: Стевен Бергхейс ("Фейеноорд"), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья"), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай ("Лион"), ﻿Ваут Вегхорст ("Вольфсбург")

В официальных матчах Украина с Нидерландами никогда не пересекалась. Зато дважды встречалась в товарищеских поединках. Хвастаться нечем: разгромно проиграли на выезде со счетом 0:3 в 2008 году и разыграли ничью 1:1 на "Донбасс Арене" в 2010-м.

В украинской сборной те матчи помнят разве что Андрей Пятов и Андрей Шевченко, а нынешний костяк нашей сборной в лучшем случае наблюдал за этими играми по телевизору.

Франк де Бур накануне заверил, что против Украины его команда будет играть по схеме 3-5-2. Блеф ли? Отнюдь. Нидерланды в спаррингах перед Евро-2020 действительно наигрывали такую тактику.

Преимущество такой модели заключается в ее гибкости. При атаках и контроле мяча сзади остается трое защитников, а при обороне фланги опускаются, трансформируя схему в 5-3-2. Плюс ко всему без особого труда по ходу матча можно переключиться на схему 4-3-3. Благо для наших соперников, скамейка запасных у них хорошая, экспериментировать можно много.

Нидерланды, очевидно, уже со стартового тура Евро-2020 ринутся решать вопрос выхода из группы, поэтому будут нацелены на атаку. Значит, в старте действительно выйдут три защитника, а в нападение де Бур бросит самых опытных и мастеровитых бойцов.

Нидерланды (ориентировочный состав): Стекеленбург – де Врей, Блинд, Тимбер – Думфрис, де Роон, Вейналдум, де Йонг, Вейндал – Вегхорст, Депай;

Когда сборная Украина осенью 2019-го прихлопнула действующих чемпионов Европы из Португалии (2:1) – это было настоящей сенсацией. Однако позже команда Андрея Шевченко показала, что не боится, и, главное, готова противостоять сильнейшим соперникам. Пусть не всегда все получается, но игра желто-синих с приходом на тренерский мостик обладателя "Золотого мяча" с помощниками-иностранцами действительно вышла на новый уровень.

Нидерланды – сильный соперник, но не непобедимый. Подопечным Шевченко доводилось играть и против более звездных сборных, шишки набиты, выводы, надеемся, сделаны. Команда де Бура имеет немало уязвимых мест, чем непременно можно и нужно пользоваться:

Тренер не показывает выдающихся результатов со сборной и все еще находится в поисках "своей игры" и оптимального состава;

Нидерланды остались без основного вратаря и лидеров защиты, а некоторых ключевых игроков потеряли уже в процессе подготовки к турниру;

Оранжевые опасны в атаке, но не так, как в лучшие времена. Им очень не хватает "второго Депая";

Сборная Нидерландов считается фаворитом группы С, и тот факт, что все три матча она проведет на родном стадионе в Амстердаме, должны стать ее преимуществом. Но вместе с этим на команду де Бура падает большой груз ответственности, ведь нельзя упасть в грязь лицом на глазах у своих болельщиков. Украине будет тяжело с Нидерландами. Нидерландам с Украиной будет не легче. Верим в наших!